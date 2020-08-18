快訊／台中豐原母子爆口角！兒揮刀猛刺大腿　媽濺血送醫

▲台中豐原一處社區內今早傳出兒揮刀刺母案。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿、白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市豐原區警方今（18日）上午近8時接獲報案，一名27歲的男子因故與母親爆發激烈口角，情緒激動下竟持刀朝著母親的大腿猛刺，當場濺血。警方獲報後立即趕到現場，並將受傷的母親送往醫院治療，目前全案正進一步調查中。

警方於上午7時53分接獲報案，趕赴現場後發現一名年約50歲的女性手腳撕裂傷；而另名27歲的男性在攻擊母親後揮刀自殘，右手部有撕裂傷，2人均送往衛福部署立豐原醫院治療。