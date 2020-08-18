豪門父子不倫！千金驚揭「酒店小三扮乾妹」亂象　一夫三妻公竟下手囚禁

▲出身會計師家庭的女子嫁入豪門後才發現公公娶了3個老婆，而公公的乾女兒竟是老公的小三，因此遭到夫家囚禁。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一入豪門深似海，箇中辛酸有誰知？資深媒體人江中博日前在節目分享一樁豪門奇聞，一名出身知名會計師家庭的女子嫁入豪門後，意外發現公公娶了3個老婆，而公公的乾女兒竟是老公的小三，當她得知真相後大受打擊，想要爆料卻反遭夫家一家人囚禁3個月，最後因夫家的司機看不下去報警，整起事件才曝了光。

江中博在節目《媽媽好神之俗女家務事》透露，一名出身知名會計師家庭的女子嫁入豪門，原本以為嫁得不錯，丈夫是家中獨子，與公公、婆婆、大姑婆、小姑婆及公公的乾女兒同住。某次婚前全家人聚餐，吃飯吃到一半時年紀大的準公公想要小便，一旁的小姑婆立刻起身，陪同準公公上樓，之後小姑婆請她將藥送上樓，意外目睹了小姑婆服侍準公公小便的畫面，甚至就連準公公的乾女兒都對她抱有敵意，讓她驚覺有些不對勁。

這名千金嫁過去後，某天在菜市場與鄰長夫人閒聊，對方問起：「你們家二媽、大媽最近還好嗎？」她糾正鄰長夫人，「我們家那是二姑婆和小姑婆」，渾然不知自己說溜嘴的鄰長夫人接著表示，「姑婆？我看虎姑婆吧？那2個以前真的是虎姑婆，打得好凶，在那邊爭風吃錯，大房也鎮不住。」這才戳破公公一夫多妻的真相。

之後，千金不甘被騙，回家和丈夫理論，幾天後全家開了家族會議，公公不但不覺得理虧，反而說：「我們這一代就是這樣子，為了老丈人會計師的面子才演這齣戲，3個老婆怎麼樣？很正常啊！你要是講出去，你爸爸面子往哪裡放？」

媳婦聽完後，為了娘家的面子真的選擇緘默，而她的先生一看到妻子被父親洗腦成功，便想：「那我跟乾妹還演什麼？」原來公公的乾女兒，其實是丈夫婚前認識的酒店妹，本來丈夫想娶酒店小姐過門，但被公公阻止，要他帶回家養，甚至教兒子：「我們先幫你包裝，等洗腦成功，你就可以和我一樣。」

之後，老公的小三得知她已經知情2人關係，反嗆她：「要不是你是千金，鍍金的，不然今天是你要叫我姊姊！」令正宮無法忍受決定爆料，沒想到反被夫家人聯手囚禁。而機警的夫家司機發現少奶奶許久未出現，向少爺的小三套話後得知少奶奶被關起來，見義勇為向警方報案，3個月後警方破門而入救人，這才揭發這起豪門犯行。



更多鏡週刊報導

歡歡台中租屋處燒炭身亡6年 凶宅接手買家曝光

常叫外送員買菸不給小費 奧客第一次遭拒爆氣打負評

台南受刑人越獄還開車撞警員 今主動聯繫「洗完澡就投案」