苗栗女童牛排館挖冰淇淋　拇指卡勺「彈簧插指甲」嚎啕大哭

▲女童手指被挖冰勺夾住，彈簧插在指甲內，救援人員將栓子剪斷後，女童才順利脫困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名11歲的國小女童，16日晚間和家人到牛排館吃飯，飯後女童在挖冰淇淋時，不慎手指遭挖冰勺夾傷，當場痛得嚎啕大哭；家屬先以潤滑劑試著移出，但因彈簧插在女童指甲內，無法將拇指拉出，最後救援人員利用電動油壓剪，小心翼翼的將固定彈簧的栓子剪斷，才順利脫困送醫。

苗栗縣消防局表示，特搜人員到達現場與女童接觸經初步評估後，發現是右手大拇指被夾在挖冰 勺中，意識清楚但因為受到驚嚇不斷哭泣，家屬雖已有先使用潤滑劑試著移出 大拇指並未成功；救護人員一面安撫女童的情緒，救助人員一面研究手指夾困 的位置及挖冰勺的構造。先是以最簡單的方式稍微撐開一點點。

▲救援人員小心翼翼的將彈簧剪斷，女童才順利脫困 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

但女童隨即哭著說指甲很痛，再經仔細觀察， 發現是挖冰勺內部的彈簧刺進指甲內，於是利用電動油壓剪，小心翼翼的先破壞挖冰勺的勺子端，接著再撐開本體讓彈簧露出，最後利用臂力剪將固定彈簧的栓子剪斷，女童才順利脫困，隨即由救護車送往大千醫院進行後續醫療處置。

苗栗縣政府消防局也呼籲民眾，在外開心用餐 享受美食也要注意自身的安全，若是不小心受傷了而且無法自行處理時，要趕 快撥打119，讓專業的救護、救助人員到現場進行處置，以免病情惡化而危及生命安全。

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