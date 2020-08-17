雷陣雨要小心！頭份空曠區頻遭雷擊　家電瞬間燒壞...專家建議這樣做

▲苗栗縣頭份市郊區，連日受到午後雷陣雨的影響，有幾戶民宅遭到落雷擊中，導致家中電器全都燒壞 。（圖／ETtoday資料照／替代照）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市興隆路附近空曠區，16日傍晚經過一場雷陣雨後，1戶住家突然停電，緊接著家中的電視機、網路分享器、監視器和鐵門等全都燒壞無法使用，電信業者前往查看指出，附近還有5、6戶民宅也出現類似狀況，不排除是遭到雷擊所引起。

頭份市1名李姓民眾在網上PO文表示，16日傍晚出門後，突然雷雨交加，家中無預警停電後，所有電器設備都無法開啟，不僅電視設備，連電動鐵捲門、網路分享器、監視器主機、保全主機全都燒壞無法使用。網友反應相當熱烈，有網友表示「應該是被雷打到，瞬間電流過高導致負荷超載」，更有人說自己家也是這種狀況。維修人員也無奈表示，自己早上就跑了6、7家了，下午還要繼續。

▲▼李男家中電器設備全因雷擊而損壞，連鐵門主機也瞬間燒壞。（圖／記者黃孟珍攝）

維修工人指出，因為頭份市興隆路附近本來就是落雷區，一到夏季常常受到午後雷陣雨影響，家中電器一次燒壞許多種類，往往都是瞬間電流過大所損害；而專家也表示，這種現象叫做「誘導雷現象」，閃電打下來會在半徑100公尺內，產生強大電磁波，如果附近剛好有電纜線，電流透過高壓電線傳輸，瞬間電流就會過大，家中電器用品，就容易因此受損或燒壞。

台電公司苗栗處電務副處長邱添榮也呼籲，家中可裝防突波裝置的插座，不過為了保險起見，若非必要，打雷閃電時最好還是將精密電器的插頭拔下；如在戶外，下雨天只要一有打雷、閃電，就會很容易直接通電到水裡，造成觸電的情形。所以，不管我們是在泛舟、游泳、釣魚、玩水，只要是在水中或靠近水邊，都建議立刻離開，以免憾事發生。

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