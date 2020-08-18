老翁被「天外飛貓」擊中昏倒！愛犬暖護主　找當事貓算帳

▲老翁當場昏倒。（圖／翻攝自youtube／大千世界）



記者崔子柔／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市一名高姓老翁上月12日帶狗出門，散步到一半，突然間被一隻從天上掉落的貓砸中，當場昏迷送醫急救，直到4日才出院。老翁的狗狗見到主人倒地不起，一直守在身邊，最後還跑去找那隻貓算帳。

根據《香港01》報導，從高空降落的貓咪似乎也受了傷，難以行動，狗狗發現躲在一旁的牠，便上前試圖阻止牠離開。貓咪的主人察覺有事發生後，也下樓觀察情況。

老翁經過20多天的治療終於出院，但還是需要持續復健，老翁兒子表示，做手術以及前期的治療費用大約為10萬元（約42萬台幣），再加上後期復健，要求貓主賠償15萬元（約63萬台幣），「我們家裡實在沒有錢，所以我就給貓主人打了電話，但他後來就說不如起訴他吧。」

貓主人表示，愛貓跳樓時自己並不在家裡，「等我知道（有人昏迷）時，我還不知那是我的貓，到派出所認貓時才知道。我家那個貓，發情了，老在叫喚，所以我就把牠關到陽台上，不知為何牠就把窗子打開了。我們的確有責任，但一口氣要15萬（63萬台幣）實在有點太多了。」

網友紛紛開始猜測貓咪降落的原因，「貓掉下來砸人砸車的案例不少了，應該長記性，封個窗花不了多少錢」、「應該是家裡沒關窗，貓咪才跳下來吧」，也有人為狗狗的反應感動，「這隻狗狗很有靈性」、「狗狗立即控制住貓咪，很有潛質做執法人員」。

▼貓主人希望老翁直接提告處理。（影／翻攝自youtube／大千世界）

