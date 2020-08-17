上班時間練舞、午休腳翹辦公桌　國姓鄉大媽公務員送考績會...拍她的也慘了

▲國姓鄉公所林姓課員上班時間練舞、午休時間翹腳午睡的不當行為，將送至考績會議處。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

南投縣最近網路群組瘋傳一段影片，國姓鄉公所一名大媽公務員於上班時間邊看電腦邊熱舞，休息時間甚至將雙腳翹上辦公桌呼呼大睡，誇張行徑遭一名男同事側錄PO上群組，引起鄉親熱議。公所17日證實確有此事，並指出該員行為實屬不當，而側錄的同仁同樣行為不妥，有損公所形象，已將2人送考績會議處。

近日國姓鄉鄉親網路群組流傳一段影片，影片中一名大媽在辦公室內緊盯電腦螢幕專心練舞，對於四周還在工作的同事毫不在意，已然進入忘我境界；除了這段影片，還附有這名大媽豪邁地將雙腳抬上辦公桌，睡起午覺的照片，並說明她是國姓鄉公所民政課的林姓課員，更狠酸「堪為『現代公務員模範』」。

國姓鄉公所今日坦承確有此事，公所秘書李孟秋表示，林姓課員於午休時間翹腳抬上辦公桌午睡，姿勢確是不雅，而上班時間雖未翹班，但在座位前練舞就是不對，均嚴重影響公所形象，鄉長已為此召集全體員工座談，要求同仁記取教訓、上緊發條，若再行為散漫，絕不寬貸。

▲林員豪邁地將雙腳抬上辦公桌，睡起午覺。

國姓鄉公所指出，林員行為確屬不當，另一名側錄的同仁對於林的行為未加勸導，反而將其拍下影像散布，2人皆嚴重損害公所形象，本週會將2人移送公所考績會議處。

據悉，有公所員工透露，林疑在社大上課，跳舞當天是在接近中午用餐時間，等便當期間一時興起才練習跳舞，一旁的男同事看了覺得有趣，便開玩笑地用手機錄下並分享至內部群組，未料竟遭外流，引起軒然大波。

・網友譽為「美白神霜」

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