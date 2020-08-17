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環保署發400台感測器給13縣市　設「陳情區、列管工廠」24hr監控水質

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▲▼環保署宣布全面啟動台灣智慧水聯網。（圖／環保署提供）

▲環保署宣布全面啟動台灣智慧水聯網。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（17日）在新竹市舉辦「2020台灣智慧水聯網」啟動發表會，正式發表5種水質感測元件及固定式、移動式、手持式等3款水質感測器，同時發給13個縣市政府400台感測器，合辦建構我國智慧水聯網。

環保署監資處說明，智慧水聯網為打破傳統人工採樣限制，利用水質感測器每分鐘感測河川水體的酸鹼度、電導度、溫度及溶氧，結合地理資訊系統定位，以AI人工智慧即時監控水質在時間及空間上的變化，達到環境智慧執法、推動公民環境教育以及拓展相關產業跨域應用等目標。

請繼續往下閱讀...

監資處指出，智慧水聯網過去4個月試驗應用期間，在3縣市共查獲17件異常案例，有2件地檢署偵辦中，持續追繳罰鍰，在水質感測器輔助下，打擊不肖廠商效果顯著，讓污染無所遁形。為擴大科技執法應用層面，已與全台13個縣市合作，將布設在陳情或列管工廠集中地區，24小時水質監控不間斷，並將針對偵測的污染，即時智慧派遣查處污染。

環保署強調，除智慧稽查外，5G時代來臨，環保署所研發的手持式水質感測器具備成本低、使用簡單、結合個人行動裝置等優點，學術單位可利用感測器推動環境教育、探索水體生態等課程，也成為河川巡守隊巡查新利器，鼓勵隊員巡檢並參與污染通報、髒亂清理等工作。

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