回鄉結合山海打造「秘境咖啡」！長輩看好戲…他持續進化成業界奇葩

▲彌陀漁港的停泊漁船，天空和夕陽相互輝映，美不勝收。（圖／張博仁提供）



記者許展溢／台北報導

漁村面臨人口老化、外流與經濟相對弱勢挑戰，急需創造新生機，漁業署協助漁村創生及永續，委託學校成立陪伴輔導團隊，盤點漁村「人、地、產」資源，尋找漁村發展地方創生亮點及潛力。其中，漁青張博仁回鄉從事水產養殖業，107年水保局協助下在養殖魚塭旁打造「餘香咖啡」，不停止持續進化，說服地方長輩。

張博仁學生物工程，10年前放棄貿易公司工作決定返鄉投入高雄家中的養殖業，他向《ETtoday新聞雲》表示，當年想法「超簡單」，就是要回家將逐漸被消失的產業救回來，那時情況無法自己養自己賣，別人說多少錢就是多少錢，單純想要改變這件事。對事業有成的人，80、90％是不會再回鄉，最後結果就是子孫賣光土地去其他地方，賣給真正懂土地的人是好事，但如果是賣給炒地皮、蓋工廠的人，最初的純粹勢必消失，所以不如自己做。

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▲▼張博仁說，今年底前預計在水保局協助下整建美化海景平台。（圖／張博仁提供）



張博仁幫家中轉型後，自產自銷比例提高，蝦子達100%，魚類也有30%，鱸魚在地方跟大公司一直維持契作關係，只是完成自己的好，還是有遺憾，產業、周邊不好，慘況會跟著下水，他認知到改變需要全面，逐漸延伸，將高雄彌陀區最美的山、海景結合在一起，2年前打造「餘香咖啡」。

不過，張博仁說，起初在地人不認為這村落有什麼值得可以跟外地人炫耀，幾年過去，假日人潮多了，他們開始會說故鄉很美，到處宣傳，慢慢認同這些事。張博仁形容，從空蕩蕩，一無所有、一無所知，到現在慢慢變成私房景點，地方唯一最後變成業界奇葩，持續進化沒有停下來過，就像是一本故事書。

▲彌陀漁港餘香咖啡。（圖／漁業署提供、彌陀區漁會拍攝）

談到青年回鄉最常遇到的問題，張博仁認為是「世代交替溝通」，面臨缺錢、資源缺土地，三項東西都在老一輩手上，改變需要多元素，若沒有很難有成績，加上老一輩都說改變不會成功，甚至會有憑什麼的想法，雖有一些人選擇在旁默默關心，更多的是抱著看好戲心態，有很多無法想像的心酸面，過程只能比別人更堅持，證明年輕人回鄉不是玩一玩。

接下來在水保局、漁業署協助下，張博仁透露，要很努力整建美化海景平台，讓食魚教育場整池完工，讓小朋友能看到、摸到魚蝦，跟他們講解桌上吃的餐點是怎麼來的，除了擦亮自己故鄉的招牌，更期盼讓世界看見台灣小漁村的美好。

▲張博仁說，食魚教育場整池完工後，小朋友能看到、摸到魚蝦。（圖／張博仁提供）