振興美麗學！東森自然美加碼翻倍送　3000變6600超值獨享

▲疫情期間，東森自然美床位預約率一直維持在9成以上。（圖／東森自然美提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

防疫期間，東森自然美以美容SPA業界防疫最高等級，全面執行每周環境徹底消毒，讓顧客享有絕對安心、安全又舒適的環境，因此不受疫情影響，床位預約率一直維持在9成以上，現在更推出超划算振興券回饋方案，加碼翻倍送，讓愛美女性將振興券花的漂亮，還能讓自己變得更漂亮。

自疫情爆發後，東森自然美非常注重防疫措施，針對直營美容中心之護膚室、衛浴設備、生技研發中心、員工培訓中心，甚至企業總部的辦公室公共空間等，進行全面性固定時間清潔與消毒。

▲東森自然美持續全面執行每週環境徹底消毒。



消費者除了看見東森自然美對防疫規格的最高要求，更有許多名人見證Dr. NB-1標靶水光課程的效果，其中包含「最佳代言人」東森集團總裁王令麟也為自家產品及Dr. NB-1標靶水光課程做親身見證，讓顧客能夠充分對產品、SPA課程的肯定，甚至是服務的用心，也因此能在美容SPA產業中逆勢突圍，床位預約率一直維持在9成以上。

因應廣大消費者對臉部SPA課程需求，東森自然美加入振興行列，針對經典課程NB-1臉部護理課程與超人氣Dr. NB-1標靶水光課程推出兩大優惠，方案一「好友獨享」，老會員帶新朋友一起，可享2堂NB-1臉部護理課程，使用振興券3,000元最高變5,400元；方案二「新朋友獨享」，體驗Dr. NB-1標靶水光課程，享振興券3,000元變超值優惠6,600元。

▲臉部SPA課程振興優惠方案。

東森自然美表示，想達到肌膚緊實透亮，疏通阻塞肌膚使吸收管道暢通，肌膚保養才有感。Dr. NB-1標靶水光課程引進了全新水光機機種，透過水光美容儀器利用每秒220m的高速，相當於800公里的時速，以快速高壓的方式先打開細胞之間的間隙，先為肌膚做深層清潔，再將產品霧化，注入肌膚深層同時賦予水分及養分，使肌膚變得Ｑ彈飽滿、緊緻拉提。