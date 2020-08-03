偷渡來台被抓還能成立「越南幫」！男爽載妹橫行中部　擄人切割手腳

▲犯下綁架同鄉的阮姓主嫌今年偷渡來台曾被移民署逮捕，卻在等候班機返國前在外趴趴走犯案（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

彰化縣和美某傳產公司越南籍移工日前因和同鄉玩「魚蝦蟹骰寶」輸了30萬元，遭阮姓主嫌（29歲）夥同共犯押走藏匿到台中偏鄉，並透過臉書訊息要求被害人位於越南家屬支付贖金才願意放人，過程中還拿刀械切割手腳、用布袋針刺穿手指教訓。讓人驚訝的是，越南籍主嫌今年偷渡來台落網，目前仍身揹「收容替代」強制處分，每周得向移民署報到等候遣返，竟仍可犯下重案。

▲犯下綁架同鄉的阮姓主嫌今年偷渡來台曾被移民署逮捕，卻在等候班機返國前在外趴趴走犯案（圖／記者張君豪翻攝)

警方查出，涉嫌犯下擄人勒贖案的阮姓主嫌2017年來台打工，2019年逃離工作處，成為非法移工，雖然經移民署人員逮捕遞解出境，但今年又偷渡來台，並糾夥成立越南幫橫行中台灣，以賭博營利，曾遭彰化專勤隊逮捕靜候潛返，卻因台灣入出國移民法規定，阮嫌得以「收容替代處分」每周向彰化專勤隊報到即可，偷渡犯仍得以在外趴趴走。

阮男偷渡被捕後，仍得以收容替代處分每周報到在外私營非法事業，不但吸收在台越南同鄉參與賭博營利，還在台開車載妹出遊，甚至率眾到積欠賭債的被害人公司外公然討債，甚至暴力擄人。原本僅是單純偷渡應被遣返的簡單司法程序，卻衍生成為外籍黑幫在台擄人勒贖的重大刑案。

對此，移民署表示，因入出國及移民法第38條相關規定，偷渡非法入境者得以報證人、擔保價金等方式進行收容替代處分，只要當事人定期到專勤隊報到，並符合限制居住場所即可；另外加上越南因應新冠肺炎疫情，對境外班機採取嚴格邊境控管，目前僅開放少數撤僑專機，移民署目前會加強雙邊溝通，務求加快非法滯台外國人強制驅逐出境作業，避免類似狀況再度發生。

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