招攬6外國妹...每天載去現場壞！他海撈超過145萬　壯陽藥、浣腸液散落一地

▲阿宏媒介小姐的等等行徑，被依法判1年徒刑。（資料圖，無關本案／記者張一中攝）



記者林昱萱／嘉義報導

一名男子「阿宏」（化名）日前招攬6名印尼籍女子，讓他們與不特定男客從事性交易，而雖然阿宏不會從中收取傭金，但卻以此方式讓自己增加會館的清潔費、坐檯費等收入，因此獲得不法所得145萬6200元。對此，法官審理後，依法判他1年徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏基於意圖使女子與他人為性交行為而媒介、容留以營利之接續犯意，招攬逃逸的外籍女移工，並為她們安排住處，並載送她們前往指定地點從事性交易，而他同時也經營某間會館，如果遇到男客指名要陪酒，阿宏就會載送女子到場，並收取每小時300元的包廂費、每小時600元的坐檯費，清潔費200元，酒錢另計。

此外，坐檯費由阿宏與小姐均分，其餘則歸阿宏所有，如若客人要與小姐從事性行為，則需要另外給付1千元到3千元的費用，而此部分則全數歸小姐所有。不過，阿宏以此方式獲得穩定客源，得到向客人收取酒菜錢、包廂費用等利益之行為，當場遭到警方查扣。

警方到場後，於現場查扣保險套、浣腸液、壯陽藥等物。對此，法官認為，阿宏無前科，不思以正途謀取錢財，敗壞社會風氣，所為實不足取，念及他坦承犯行，因此依法判他有期徒刑1年，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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