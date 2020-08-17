朋友剛從美國返台！他一聚會就發燒了　醫怒：你為什麼要這麼急？

▲指揮中心說，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情還沒結束，切勿掉以輕心！胸腔科醫師蘇一峰分享採檢一名患者，讓他直呼「為什麼一回國馬上要聚一聚，14天後再見面不是很好嗎？」中央流行疫情指揮中心提醒，返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請立即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫。

根據蘇一峰14日在臉書貼出的照片，只見該名患者接觸11日剛從美國返台的朋友，而出現發燒、呼吸道症狀，因此到醫院採檢。

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對此，蘇一峰寫道，「你為什麼要這麼急呢？為什麼一回國馬上要聚一聚，14天後再見面不是很好嗎？此患者在等篩檢時，還一直嫌急診動作慢，讓他等很久，其實只有30至40分鐘。」

「我採檢時，他還用力打一下噴嚏.......讓小弟我覺得很幹啊。」蘇一峰說，「我是全副武裝去採檢的，感謝大家的關心。」

指揮中心提醒，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請立即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。