「八大場所」口罩戴起來！　陳時中：遵從度未改善不排除開罰

▲陳時中呼籲大眾把口罩大起來。（圖／資料照／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

全球新冠肺炎疫情延燒，台灣也連續多日都有境外移入病例，指揮中心雖在2周前提醒，前往八大場所務必要戴口罩，但正逢夏日高溫，不少民眾依然「罩」不住。對此，衛福部長陳時中今（17）日接受電台訪問時提到，如果觀察一段時間，民眾遵從度還是不到目標的話，會考慮開罰。

指揮中心日前宣布，民眾前往醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所、大型活動等人潮擁擠及密閉空間，務必戴口罩。

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陳時中坦言，他明白大眾心態，只要大家覺得社區很安全，要大家戴口罩就很困難。不過，在6月7日社交大解封時，指揮中心就有發布研究，當戴口罩、勤洗手等防疫心生活運動遵從度達8成以上，就能維持社區安全；遵從度低於7成，可能就要「剉咧等」，但近期民眾口罩遵從度依然不高，會先提醒勸導，如果還是沒有改善，就不排除開罰。

台灣境外移入連日增加，也造成人心惶惶，坊間也開始出現口罩搶購潮。對此，陳時中表示，他理解大眾有備無患的心態，但台灣口罩目標庫存量是3億4千萬片，目前不包括每日配送，真正庫存量已達2億4千萬片，一定夠全民使用，呼籲大眾可以存一些，但存太多真的沒必要。