徐曉冬約戰「台灣楊氏太極拳傳人」　定泰國決鬥…網笑：他不敢去啦～

▲「格鬥狂人」徐曉冬。（圖／翻攝自臉書／徐曉冬 北京格鬥狂人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「格鬥狂人」徐曉冬堅稱傳統武術都是「假的」，近年不斷挑戰各家「武功大師」，2017年也跟「館長」陳之漢發生約戰風波。近日，台灣一名自稱「八卦拳及楊氏太極拳傳人」的李姓男子向徐曉冬二度下戰書，狂批對方對傳統武術的無知、利慾薰心。對此，徐曉冬14日早上也正式下戰書，約李男「泰國一戰」。

徐曉冬在貼文指出，「我徐曉冬說到做到！台灣李明先生多次向我挑戰，我回覆後，李明先生竟然編造謊言抹黑我，我已經發視頻證據，在此也發圖片證據！已經安排泰國合法賽事方聯繫台灣李明先生，在泰國一戰，泰方已經郵件聯繫李明，咱們看看他還要怎麼做～。」

網友紛紛湧入該帖文下面留言，「身為台灣人，支持你打李明」、「他不是台灣人，他外星人啦」、「趕快先下注20塊賭姓李的會發文推託不敢去」、「他只是想紅而已，不用理他」、「支持把太極拳摁在地上摩擦」。

▲李明約戰徐曉冬。（圖／翻攝自微博）

此前，自稱「八卦拳及楊氏太極拳傳人」的李明日前向徐曉冬二度下戰書，稱徐曉冬狂捧「現代搏擊」、妄貶國術傳武，「全盤否定太極拳，甚至於攻擊整個國術傳武，放肆炒作，口出狂言」。

李明強調，「中華國術是以內勁見長的打法，西洋式『現代搏擊』是外力的打法，中華國術絕對不亞於『現代搏擊』」。

此前，徐曉冬曾公開回應指出，散打是現代搏擊，是借鑑了拳擊、空手道、跆拳道、摔跤等武技，具有一定實戰能力的現代中國武技，「比起你所練的東西，要先進太多太多，當然這也是你不知道的，我無必要多解釋，因為你……。」

徐曉冬也強調，自己可以答應邀戰、也可以赴台，「如果你的智商不是幼稚園的水準，你應該知道現在大陸人赴台是辦理不了的」。他表示，只要李明在1個月內幫他辦好相關入境手續、或是自己到中國，否則李明「就是一個傻X」。

►戴口罩也要記得保養