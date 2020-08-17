與徐曉冬泰國開戰！台灣「楊氏太極拳傳人」被笑不敢去…3點聲明：必定一戰

▲徐曉冬。（圖／翻攝自fb徐晓冬 北京格斗狂人）



記者黃可昀／綜合報導

最近台灣自稱「八卦拳及楊氏太極拳傳人」的李明向大陸「格鬥狂人」徐曉冬下戰帖，約好要在泰國來一場對戰，但兩邊支持者在網路上未打先開戰，甚至有人留言，「趕快先下注20塊賭姓李的會發文推託不敢去。」對此，李明發出3點聲明，強調自己「必定與徐曉冬一戰」。

本站曾報導《徐曉冬約戰「台灣楊氏太極拳傳人」 定泰國決鬥…網笑：他不敢去啦～》徐曉冬表示，李明多次向他發出戰書，還散播謠言抹黑他，於是他已經安排泰國合法賽事方聯繫李明，兩人在泰國公平對戰，「泰方已經郵件聯繫李明，咱們看看他還要怎麼做。」

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李明17日發表一封公開信指出，原本他只是向徐曉冬下戰書，但至今1個多月都沒有任何郵件、電話等回音，「我對徐曉冬嚴重不信任」，於是整理出以下3點聲明：

1、我必定與徐曉冬一戰。

2、呼籲徐曉冬在郵件、電話裡討論比武規則及相關細節，不需要第三方介入，讓比武之事進入實質性階段，而不是一無所有和炒作。一句話就是：讓媒體靜音，讓網路安靜。

3、比賽獎金歸于臺灣慈善單位掌管和賽後全部捐贈。

最後李明也隔空向徐曉冬喊話，「讓比武歸于雙方真實的討論」，也希望徐曉冬和他的團隊別繼續在Youtube影片中炒作，「你野性十足的話語會教壞青少年」。