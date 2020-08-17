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真的有賺？　「平價牛排有蛋有麵」只要80元原因曝光

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真的有賺？「牛排有蛋有麵」只要80元！　超低價原因曝光。（圖／東森新聞）

▲有店家專做外帶壓低人事、租金成品。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

現在平價牛排店越開越多，除了有肉有麵有蛋外，各家業者都在拚特色，除了排餐要夠吸引人，店內供應的副餐也是重點，價格從百元有找，也有店家翻漲2、3倍。不過，有業者維持一份牛排不到100元，讓人好奇真的有賺嗎？而超低價關鍵曝光。

《東森新聞》報導，台中有業者為了壓低人事和店面租金成本，只專做外帶外送，小小一攤免除租金，一份牛排80元有找，從中午餐期一直做到宵夜場，三個餐期拚來客數，不受新冠肺炎疫情影響，靠著薄利多銷維持業績。

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業者受訪時表示，不敢說業績有增加，但其實沒有下降，在大家普遍預期會衰退的情況下，能維持業績對他們來說已算是滿不錯的回饋。

▼現在平價牛排店越開越多，除了有肉有麵有蛋外，各家業者都在拚特色。（圖／東森新聞）

真的有賺？「牛排有蛋有麵」只要80元！　超低價原因曝光。（圖／東森新聞）

但有些店家租了小店面，疫情期間來客數降低，只能和外送平台合作維持銷量。也有從夜市牛排起家的店，不只將餐點精緻化，用餐環境也講求舒適度，桌椅還有裝潢；另外，還要比拚副餐，除了有濃湯、自助吧和沙拉，飲料也是通通無限暢飲，售價自然能提高不少，但跟進翻漲的業者不多。

專作外帶的業者表示，目前共有7家店，沒進一步考量說改成內用，主要是希望可在控制人力和房租成本的情況下，回饋給消費者，讓大家可以用比較便宜的價格，買到一樣品質的食物。

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