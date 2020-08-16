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台中「一心牛排館」欠17員工薪遭砸店　女老闆反嗆員工竊盜！勞工局回應了

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▲▼一心牛排館長期欠薪遭員工砸。（圖／民眾提供）

▲一心牛排館欠薪遭員工砸店，竟傳出女老闆還嗆告員工竊盜。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中老字號「一心牛排館」傳出積欠17名員工薪水、讓洗碗工做白工，16日遭離職員工砸店。台中市府證實，日前已獲報並協助勞資爭議協商。誇張的是，資方疑在協商中竟還嗆告員工竊盜，但警方未受理類似案件。勞工局表示，17日將實施勞動檢查，若屬實將依法開罰，最高罰100萬。

台中老字號「一心牛排館」16日午夜遭砸，原來王姓員工疑不滿王姓女負責人積欠加班費不給，憤而砸店離去。也有網友在網路留言爆料，王女積欠17名員工薪水，讓洗碗工做白工，更有人在市長盧秀燕臉書留言，希望媽媽市長幫幫忙。網友譏「欠薪欠到被砸店，可憐哪！」，更有許多網友因近期前往消費品質太糟糕，紛紛留言給1顆星評價。

台中市勞工局今天表示，日前獲報一心牛排館勞資糾紛後，已立即輔導勞方申請勞資爭議調解。此案為勞方主張資方有延遲給付工資情事，導致非自願離職，資方則控勞方竊盜，因竊盜屬刑法範疇，將提供免費法律諮詢管道。

勞工局說，市府明日將前往牛排館實施勞動檢查，若發現工資仍未完全給付屬實，將依違反勞動基準法第22條規定，裁處2萬元到100萬元罰鍰，後續也將召開調解會議，釐清勞資爭議，維護民眾權益。

對於資方控訴員工竊盜，警方表示，目前未受理類似案件，若有不法，警方將依法辦理。

網友譽為「美白神霜」

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