Yahoo奇摩開賣中衛酷黑口罩！屈臣氏周四「2款中衛迷彩口罩」帥登場

▲示意圖，與本文無關。（圖／中衛提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣正值後疫情時代，花色多樣、設計又唯美的中衛口罩總能掀起搶購熱潮，先前推出的高級色款也引發熱論。《ETtoday新聞雲》記者就整理出通路懶人包，讓讀者一目了然。

●Yahoo奇摩購物中心

今11點準時開賣限量中衛口罩「酷黑款」，1盒50片，1盒售價300元；同時，還有匠心三層醫療口罩，成人與兒童3D立體，1盒50片，每盒分別為250元和290元；另外，還有摩戴舒醫用活性碳口罩。

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●PChome 24h

今有販售日本IRIS和柔蝶的口罩，1盒50片，售價從490元到798元不等，不過此款並非醫用口罩；另外，還有三層成人防護口罩，三色任選、100入，售價600元。

●蝦皮購物

每天下午5點固定販售MIT醫用口罩，今午開賣品牌為「福德好罩」，單盒50片裝，售價399元，每人限購2盒，詳情請依官網為準。

●屈臣氏

今門市開賣屈臣氏醫療防護口罩，成人款，1盒50片，會員價299元，每人限購1盒。另外，8月20日（周四）將販售迷彩中衛口罩，款式有軍綠迷彩和酷黑迷彩兩種，1盒30片；21日則有潮橘、月河藍和黑+軍綠的袋裝口罩。

●丁丁藥局

網站上販售恒大醫用口罩，1盒50片，售價299元，每人限購1盒，同時也有萊潔N95醫護防護用口罩。此外，萊潔口罩在臉書粉專上宣布，24日起「淡澄橘」口罩將陸續開賣，至於銷售通路部分，有全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全、札幌藥妝和維康等。

●萊爾富

8月14日至22日，門市開賣萊潔「冰河藍」與「玫瑰粉」，開賣時間每家店不同。另外，8月19日起將開放民眾預購萊潔「淡澄橘」口罩，全台限量1萬5000盒，預購需前往萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台預購，特價349元。