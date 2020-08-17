方向相反！高雄混凝土車衝出高架橋駕駛亡留2幼女　目擊者：可能走錯路

▲駕駛送醫急救後不治。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市前鎮區16日發生一輛混凝土車從高架橋掉落造成駕駛不治，畫面曝光震驚社會，實際追查原因發現，當天有許多與發生事故混凝土車同公司的車輛，都到前鎮一處物流倉儲工地作業。有目擊民眾透露，如果走高速公路要到工地的正常路線，應該是要下漁港路交流道走平面道路，但發生意外的駕駛卻是走國一接新生路交流道，方向完全相反。

這輛水泥預拌車當天上午接近11時，在經過國道1號南向374公里處，意外從快速道路上翻落16.7公尺高，造成32歲王姓駕駛當場沒了呼吸心跳、送醫不治，留下就讀小五與小二的女兒。家屬接獲噩耗前往現場，跪倒在地上痛哭失聲。

▲▼混凝土車從高架橋掉落造成駕駛不治。（圖／記者黃子倩翻攝）

《東森新聞》報導，目擊民眾說，他猜駕駛可能走錯路，因其實同樣車行的車都走平面，只有王男走高架。民眾透露，這輛水泥車當時疑是到前鎮一處物流倉儲工地，若從國道一號往南，正確路線應該是要下漁港路交流道，走平面道路接新生路；但王男卻走國一接新生路交流道，方向完全相反，沒過多久就跌落高架橋。

實際開車上路，可看到國道一號接往新生路高架的交流道入口處是陡升爬坡，加上彎道幅度大，雖一旁護欄有107公分厚，鋼管也有38公分粗，但還是擋不住水泥車衝撞力道。其他混凝土車駕駛也表示，「他可能是走錯路了，開過頭了。」

據了解，死者當時開的紅色水泥預拌車，登記在振航運輸的公司名下，死者父親本身是台泥退休，退休後自開公司承攬包商工程。死者在自家公司幫忙，這回發生意外路段是他幾乎每天上班都要走的路，應該是再熟悉不過。檢警今將相驗，釐清是否有酒駕或疲勞駕駛等因素。

▲▼混凝土車衝出高架橋護欄。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼當天有許多與發生事故混凝土車同公司的車輛，都到前鎮一處物流倉儲工地作業，目擊者說，死者可能走錯路。（圖／東森新聞）