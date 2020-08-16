高雄銀髮老司機中午「最愛去這裡」　超嫩又會扭！網友票選第一名原因曝

▲網友票選高雄第一名的箱壽司。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市新興區一家主打鰻魚的日本料理店，每到中午都會擠進不少銀髮族的客人，還有人是講日本語，原來這家日本料理店裡頭的箱壽司不但是網路票選高雄第一名之外，就連鰻魚三重奏也得是要事先預訂，不然可是吃不到，而老闆出面解釋好吃的料理秘訣，就是得要幾道料理程序，一整套下來就要24小時，甚至還要對「鰻魚整骨」才行。

這家日本料理店叫做僕.燒鰻，隱身在高雄市新興區的一間不起眼的巷弄當中，也沒有明顯的招牌，只有「老司機級」的饕客才會知道，店雖然不大，可是每到中午不少銀髮族都會悄悄來到這裡頭用餐，還有人是講日語，原來他們來找尋的是「日本味」。

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▲高雄市一家主打鰻魚的日本料理，讓不少日本老饕都會慕名而來 。（圖／記者許宥孺攝）

這家店光是店名就知道是主打「鰻魚」，老闆許峻豪相當年輕，但是店內的廚師都是老經驗，對料理有一定程度的堅持，像是對鰻魚就有一套「整骨」學，好幾道料理程序下來就要24小時的時間，許峻豪說：「我們處理鰻魚的程序非常繁雜，我們一開始就要先對鰻魚從去膜開始，要先從熱水把牠燙過，再將表皮烤到金黃，其實烤到金黃是為了之後再入醬汁的時候，才不會有破皮的感覺，視覺效果就不好看」。不過雖然說來簡單，但是做起來是非常「厚工」，尤其「整骨」

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▲高雄市一家主打鰻魚的日本料理，料理鰻魚的過程就得要花24小時 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一家主打鰻魚的日本料理，料理鰻魚的過程就得要花24小時 。（圖／記者吳奕靖攝）

所謂的「整骨」就是去刺的過程，其實日本做法是不去刺，但是台灣本土口味不喜歡帶刺，所以就會請師傅跟員工，大家有空就要把骨頭慢慢的剔除，就連一些小的那個「幼刺」都要處理好。也就是注意這樣到細節，讓他們的箱壽司成為網路票選高雄最好吃箱壽司的第一名，許峻豪強調：「是特別挑選過較Q的鰻魚，再加上我們的北歐醬，讓它呈現更好的口感」，不過他也坦言會成為網友票選的第一名，自己也覺得很意外，可是也要提醒饕客想要嘗試一下第一名的箱壽司口味，得要提前預訂，否則「有錢還不一定能吃到」。



▲高雄市一家主打鰻魚的日本料理，「鰻魚三重奏」濃厚口感的湯汁 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一家主打鰻魚的日本料理，料理鰻魚的過程就得要花24小時 。（圖／記者許宥孺攝）