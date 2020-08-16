外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...手上凶器是「小孩最愛」

▲麻將。（圖／pakutaso）

記者劉亭／綜合報導

重慶市一名陳姓外婆近日帶著11月大的外孫出門，一時手癢下場打麻將，沒想到才打幾把，就發現外孫小臉通紅，手上還拿著軟糖，雖然緊急進行搶救，但已經來不及了，最後仍不幸窒息身亡。

根據揚子晚報報導，銅梁區的一名陳外婆外出打麻將時，讓麻將館的老闆娘胡某幫忙抱外孫，打了幾把牌後，胡某把孩子抱了過來，這時候她發現，孩子的臉憋得通紅，好像噎住一樣。





▲外婆帶著外孫打麻將，孩子卻意外死亡。（圖／翻攝自都市現場，下同）



這時有人說，「孩子剛剛吃了一點糖。」陳外婆這才看見，孩子手指頭還粘著一小塊軟糖。眾人趕緊上前急救，有人拍背，有人摳喉嚨，救護車隨後也趕到現場，送孩子到醫院急救，但因為異物卡住喉嚨，搶救無效，不幸窒息死亡。

孩子的父母從上班的地方趕到醫院後，媽媽一見到孩子就崩潰昏倒在地。她事後透露，娃娃8月31號就滿1歲了，哪知道出了這樣的事。外婆也相當自責，不應該去湊一角打牌，這樣就不會出事了。

醫護人員介紹，才11個月大的嬰兒不能餵食軟糖類食物，非常危險。 給小嬰兒餵食軟糖、果凍、水果等食物造成的悲劇比比皆是，原因是粘黏的異物容易卡住喉嚨，造成窒息。

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