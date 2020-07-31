升學考放榜！16歲少年放火燒屋「轉身8F跳下慘死」　鄰居腿嚇軟：造孽啊

▲現場畫面。（圖／封面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

7、8月是升學考放榜高峰，幾家歡喜幾家愁，然而四川自貢一名16歲少年，因國中升學考成績不佳，29日與父母發生爭執，隨後在房間放火燒屋，並從8樓跳下不幸身亡。住在7樓的鄰居嚇得腿都軟了，「造孽啊，一家人，現在父母不曉得好難過......。」

▲附近居民表示惋惜。（圖／封面新聞）

據《封面新聞》報導，自貢市一處社區29日晚間8時40分發生火災，網傳影片顯示，男孩家中出現了大片火光，並伴隨有白煙冒出，隨後警方和消防大隊均趕往現場進行救援，不一會兒火勢被撲滅，但由於男孩從高樓墜樓，已經沒有了生命體征；家人崩潰大哭，想要前往看男孩，被警方拉住了。

「聽說中午就跟他媽媽吵了架，要去跳樓被拉了回來。」事情發生後，業主交流群討論熱烈，當中有人透露，男孩當時就表示要去跳樓，被他媽媽拉回來了，晚上再次和父母發生了爭吵，還把父母都趕出去，而他自己則藉口回家拿眼鏡，把房門反鎖，在家中縱火後跳樓自殺。

▲案發社區。（圖／封面新聞）

住在三期的范姓居民當晚剛回家，就聽說了這件事，對此感到頗為惋惜，「大家在說的情況幾乎都比較一致，貌似是因為這個娃娃因為中考成績考得不好，與父母發生了爭執，最後在衝動之下，點火焚燒房子，然後跳樓自殺。聽說這個娃娃患有抑鬱症，但不知道真假。」

小區其他居民感慨道，成績沒有生命重要，「太可惜了這個娃兒，無非就是中考成績不好嘛，有啥子想不開的」、「父母對成績這事也應該寬點心，娃娃可能也盡了力了」。

▲群組討論 。（圖／封面新聞）

另有知情人士稱，該少年曾留級1年，親生父母早已離婚，後來他的母親又重新找了另一半，3人一起居住，印象中男孩不愛說話，看起來很乖巧的樣子，相比而言，男孩的母親更外向，她覺得當時看他們母子關係感覺還很融洽，不知為何男孩竟會選擇跳樓自殺。

目前警方和消防已到現場進行了取證，事件情況最終等警方通報。當晚火勢及時得到了控制，物管公司後續準備擇機對家屬進行善後和慰問。