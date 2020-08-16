健身哥合照！大嘴鳥下秒「幫擠鼻頭粉刺」　他糗：有夠屁孩...萬人笑見證

▲被大嘴鳥含住鼻子了。（圖／Abe YU授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

超夯動物主題餐廳「肉球森林」位在台北永康街附近，一名網友前幾天慕名朝聖，並與許多毛小孩互動玩耍；好笑的是，他在和大嘴鳥合照的過程中，突然被這位老兄「含住鼻子」，超經典合照也因此誕生，不過他表示，完全不會痛，而且店家也有立刻阻止。

網友Abe YU向《ETtoday新聞雲》記者提到，大家都是衝著狐獴去的，現場也有很多貓咪和大嘴鳥，由於參觀及用餐客人很多，所以基本上是採預約制，他排了兩星期左右才有位子。

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當天，他帶著愉快又期待的心情前往餐廳，結果在跟大嘴鳥玩耍時，鼻子突然被對方含住，而同行友人也快狠準捕捉珍貴的一幕，事後他看到照片，不禁笑喊「什麼意思啦...請尊重，有夠屁孩！」

▲餐廳裡有很多療癒系毛小孩。（圖／Abe YU授權提供）

不過Abe YU強調，「牠只是互動好玩，我不會痛，店家也有立即制止鳥兒行為。裡面的動物都很溫馴，有店員導覽及解說，食物也蠻好吃的，大推這間餐廳，真的很棒。」

他在「爆怨公社」po出爆笑照片，狂吸超過2.3萬人按饡，大家看完紛紛笑回，「粉刺痘痘都被擠出來了」、「謝謝你，讓我一早心情大好」、「此樓不能沉啊」、「擠鼻頭粉刺的服務」、「還好你不是靠鼻子吃飯的」、「莫非是蓮霧」、「還好你鼻子是真的，如果是那種整形過的網美，鼻子應該歪掉了吧」、「免費整鼻子」。

▼還有超受歡迎的狐獴。（圖／Abe YU授權提供）