夫妻玩角色扮演！尪當恩客掏錢大戰　老婆玩上癮「一舉動」讓他崩潰離婚

▲律師簡大為在節目分享案例。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

雖然閨房情趣能增進情侶或夫妻間的感情，但若沒有拿捏好尺度，恐怕只會帶來反效果。律師簡大為在節目中透露，他過去曾聽過一個案例，一對夫妻為了增進情趣，開始在床上玩起「恩客與應召妹」角色扮演，且男方也真的會掏錢給妻子，不料老婆玩上癮，後來每次行房都要求丈夫給錢，最後以離婚收場。

簡大為在節目《震震有詞》中分享個案，指該對夫妻原本很恩愛，性事也非常契合，且2人為了增加床第樂趣，還時常大玩角色扮演，陸續嘗試過各種角色及橋段；某一次，夫妻倆扮起嫖客和應召妹，為了把戲整套做足，人夫在上床前也真的付錢給女方，結果雙方都相當盡興，之後也玩了不少次同樣的情趣。

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沒想到，人妻後來似乎玩上癮，之後每次行房前都會要求先生先給錢，久而久之讓丈夫心生不滿，認為夫妻之間行魚水之歡，不應該建立在金錢上，結果雙方便大吵一架，誰知女方也不肯退讓，此後除非人夫給錢，否則就拒絕和對方發生性行為。

簡大為接著說，上述情形持續了6年，人夫終於忍無可忍，決定向法院訴請離婚；法院審理時，女方辯稱，給錢本來就是2人的情趣，一直以來都是這樣玩，況且自己也沒有強迫先生給錢；法官則認為，夫妻關係有其神聖和莊嚴性，倘若把性需求用來賺錢，有違婚姻目的，最後判准離婚。

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