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中和天主之母堂聖母像遊行　手持聖光中散播溫馨祈福平安

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▲ 中和天主之母堂聖母像遊行 手持聖光中散播溫馨祈福平安。（圖／新北市民政局提供）

▲ 中和天主之母堂聖母像遊行，手持聖光中散播溫馨祈福平安。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

15日為聖母瑪利亞升天日，為感恩聖母將耶穌帶來世上，同時慶祝創堂40週年，中和區最具天主教特色的中和天主之母堂， 晚間進行聖母像遊行活動，特別邀請台北教區鍾安住總主教，與天主堂司鐸鮑立仁神父帶領教友、手持聖光，沿途唱聖母歌、唸玫瑰經、彌撒等方式遊行中和景安、景平路大街小巷，吸引許多民眾夾道觀禮。

中和天主之母堂司鐸鮑立仁神父表示，為感念聖母瑪利亞蒙召升天日，自8日起一連9天禱告與彌撒儀式，為民眾祈福。晚間7點教友於堂內唸頌玫瑰經後，7點半開始遊行，聖母立於用鮮花裝飾的轎子上，隨行教友齊唱聖母歌、手持蠟燭，象徵在耶穌聖光中行走，沿途散播溫馨祝福。

中和天主之母堂指出，在歐洲天主教有朝聖之路，過去是教友沿著聖人軌跡、串聯教堂，贖罪或是見證神蹟，現在朝聖者則藉由實地行走，達到自我沉澱、重新認中和天主之母堂聖母像遊行 聖光中祈福平安識自我、療癒人生。今日教友們藉朝聖精神遊行，對過去一年深刻自省，更感恩天上母親給予照顧，祈求祝福、分享喜樂。

另外，16日是中和天主之母堂創堂40周年，教堂也準備感恩活動，有創堂40周年回顧、精彩的烏克麗麗、可愛小朋友舞蹈，還有緬甸華僑教友們也會穿著傳統服飾來和大家同慶，邀請大家來感受天主堂的溫馨氣息。

同時，教堂今年也與輔仁大學合作，在世界宗教博物館「街頭巷尾有神明2.0」特展，提供創建神父使用的聖爵與聖盒2件展品，分別置放神父祝聖象徵耶穌聖體（麥麵餅）和聖血（葡萄酒），給予參加彌撒的教友祝福，展期至10月18日，歡迎民眾前往參觀，體驗新北多元的信仰文化。

民政局長柯慶忠表示，中和天主之母堂在中和地區是民眾重要的信仰中心，教友組成多元，更有許多緬甸華僑加入，因此經常舉辦深具緬甸特色的活動，在新北市各天主堂中顯得很不同。該堂平時就與市府合作，協助訪視、濟助中和地區弱勢家庭，不僅捐款，更是撫慰民眾心靈的無形力量。

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