桃捷「仲夏一日票買一送一」好康第三波　加碼回饋抽i-Pad、萬元住宿券

▲桃捷公司推出「仲夏一日票買一送一」好康第三波，花320元就可買到2張當日無限搭乘一日票，還有機會抽i-Pad、萬元住宿券等大獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司在暑假期間推廣機場捷運沿線旅遊，自7月1日起至9月20日推出「仲夏一日票買一送一」優惠活動，廣受民眾迴響，15日起再推出第三波好康，凡購買桃捷仲夏一日票，登錄卡號等資料，就有機會抽中i-Pad、萬元住宿券等上千項好禮。

桃捷公司表示，15日起至9月30日止，推出「仲夏抽抽樂」活動，凡購買「仲夏一日票」至桃園捷運官網「仲夏抽抽樂－活動專區」(https://reurl.cc/v13nZa )，登錄票卡背面11碼卡號與抽獎者相關資料，就有機會抽中價值1萬3千元i-Pad、市值1萬2千元的桃園喜來登酒店住宿券、7千元的古華花園酒店住宿券等大獎，另外還有如餐券、Global Mall桃園A8、林口A9購物中心禮券、台北諾富特華航機場飯店餐券、豆薈趣餐點兌換券等上千項好禮，預計在10月7日抽出得獎幸運兒，並在桃園捷運官網：https://reurl.cc/v13nZa公布。

▲桃捷公司推出「仲夏一日票買一送一」好康第三波，有機會抽i-Pad、住宿券等大獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃捷公司表示，暑假期間推出「仲夏一日票買一送一」，等於一張票只要160元，原價320元的優惠活動，同時與新光影城合作推出「仲夏星光套票」，桃捷仲夏一日票2張與新光影城電影兌換券2張，僅需700元方案同樣受到消費者歡迎。

此外，憑仲夏一日票不但可抽獎外，還可享沿線百家商家優惠，9月1日起還有第四波「仲夏集章趣」活動，購買仲夏一日票即贈「限量集章海報筒」，消費者只要集滿全線車站6、12、21個戳章，還可兌換限量精緻好禮，千萬不能錯過。

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