行李不再推拖拉！　台鐵-機捷「電動步道」啟用

▲往來台鐵和機捷連通道的「電動步道」啟用。（圖／桃捷公司提供）



記者楊淑媛／桃園報導

台鐵到機捷A1站的「電動步道」啟用，讓搭乘機捷Easy Go！桃捷公司指出，往來台鐵和機捷連通道的「電動步道」19日啟用，在連通道兩側各設置全長60公尺電動步道，讓旅客更輕鬆、從容往返，享受更便捷親民的服務，實際縮短機捷A1站到北車的距離感，搭乘桃園機場捷運輕鬆走Easy Go！

桃捷公司說，台鐵-機捷連通道位於台北車站西側地下一層停車場北邊，是北車旅客搭乘桃園機場捷運必經的連通道，電動步道每日早上6點至凌晨12點30分運轉，今天上午11時啟用，吸引許多旅客立刻體驗，不論是帶著大包小包行李的旅客或是推著娃娃車的爸爸媽媽們，都豎起大拇指，直誇電動步道省時又省力！

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▲▼往來台鐵和機捷連通道的「電動步道」啟用。（圖／桃捷公司提供）

機場捷運A1站連結台鐵、北捷，整合首都圈的交通動能，打造北北桃一小時生活圈，每日約有近4萬名旅客進出，已成為國內外旅客使用的熱門車站。上個月A1免費接駁巴士啟用後，免費又方便的新選擇，也讓住宿台北的國內外旅客，旅程更加便利，加上全亞洲第4個有市區預辦登機的便利服務，CP 值爆表。桃捷公司歡迎國內、外旅客搭乘機場捷運，絕對是往返機場最快速便捷的交通工具。