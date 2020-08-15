酒駕累犯逆向騎車遇臨檢　酒測超標拔腿狂奔！咬傷員警毀損密錄器下場曝

▲桃園市王姓男子去年8月間飲用高粱酒後逆向騎車遇臨檢，員警為其酒測後酒測值高達0.56，王男拔腿逃逸，咬傷員警與毀損其密錄器。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

已有酒駕前科的王姓男子去年8月間在觀音區某檳榔攤飲用高粱酒，晚間8時許騎車返家途中因逆向騎車被警方攔檢，滿身酒味的王經員警酒測，酒測值居然高達0.56，員警當場欲拘捕時王男拔腿逃逸，過程中不但徒手攻擊員警，還張口咬傷其左手手指，甚至毀損密錄器與酒測器等公物，事後被優勢警力壓制到案，桃園地院法官審結依不能安全駕駛動力交通工具罪、損壞公務員職務上掌管之物品罪，分別判處6月、2月有期徒刑，應執行7月，併科3萬元罰金，本案還可上訴。

檢警調查，王姓男子於去年8月31日下午3時許在觀音區中山路某檳榔攤飲用高梁酒，晚間8時許，王認為酒意已退騎車上路，因逆向騎車被員警攔檢，員警為其進行酒測，結果酒精濃度測定值達每公升0.56毫克已明顯超標，王男因有酒駕前科，擔心被重罰竟棄車拔腿逃逸。

員警追捕至觀音區中山路民宅後方之蓮花池內，王見無路可逃，竟徒手攻擊許姓巡佐，還張口咬傷許員左手，導致其第2、3指裂傷、右前臂與右手多處擦傷，還造成手機螢幕破裂與酒測器、密錄器損壞，後來被支援警力當場壓制圍捕到案，事後被大園警分局依妨害公務、公共危險、毀損與傷害等罪嫌移送桃檢檢偵辦，檢方偵訊後向地院聲請簡易判決處刑。

王男在地院偵訊時坦承犯行，法官查出王男曾於2018年5月因公共危險罪被判處5月有期徒刑，5年之內再犯屬於累犯，念其犯後坦承犯行，且已與許姓員警傷害部分達成和解並撤回告訴；法官審結依簡易判決處刑之不能安全駕駛動力交通工具罪、損壞公務員職務上掌管之物品罪，分別判處6月、2月有期徒刑，應執行7月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，併科3萬元罰金，本案還可上訴。

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