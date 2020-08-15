快訊／鼎金國中投票所出現「怪女」　全程側錄選監人員...3人遭送辦

▲▼高雄市快訊圖。（圖／ETtoday資料照）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選已經進行開票，不過就在投票期間內，也就是下午1點10分左右，在鼎金國中996投開票所發生側錄投票人員案件，持續有針對投開票所攝影情事，經警方勸導仍不願離去，其中1男1女經警方查證身份亦不願配合出示證件，帶返鼎山派出所。

初步了解勘查攝錄影像，發現其中錄影的3名男女當中，是一名66歲的鄭姓女子，從投票時間上午八點開始就一直進行錄影，經過選監委員認定之後確定有違法嫌疑，目前交由檢察官處理當中。

