租機車遭刮傷「神扯賠1萬6」　男大生給1星！租車行提告...秒改口1萬就好

▲機車刮損，竟要賠萬元！（圖／翻攝東森新聞）



記者劉維榛／綜合報導

報復性國旅正夯，不少大學生會租機車四處玩耍！不過一名男大生指控，好端端把機車停在彩虹眷村停車格，逛完景點後，發現機車被撞倒刮損，而車行老闆要求賠1萬6000元，讓他難以接受，事後氣得留1星負評報復。對此，店家揚言提告，直到家長出面道歉，賠償金卻願意降到1萬元。

據東森新聞報導，正值暑假期間，一名大二男學生到台中租機車，結果停在彩虹眷村附近停車格內，回來後，竟發現整台車被撞倒，車體外觀被刮傷，無奈四周沒有監視器，抓不到兇手，車行老闆要求「照新車價」賠償1萬6000元。

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男大生直言不合理，無奈兇手早已肇事逃逸，當下只好認了，隨即簽結清單付款，但男大生回家後，忿忿不平在Google留下一星負評，強調煞車桿、前土除、後照鏡、三角台只有小刮損，其中最大一筆維修費，就是左前避震器要價3900元，全部加一加等於1萬6000元。

▲車行堅持以新車維修費當作賠償金！（圖／翻攝東森新聞）

評價掀起網友討論，店家也一度要對男大生提告損害商譽，直到男大生爸爸出面道歉，認為兒子賺錢不容易，希望能乎相體諒。如今店家改口賠1萬元就好，與當初賠償金差了6000元，老闆解釋，「我也是很乾脆啦，大家都協調一下，影響安全的我們該換就一定要換，不影響安全的，我們就沒關係給他減免。」

目前男大生與車行已和解，老闆表示，機車是全新的，都是按修車價賠償，最後不忘提醒，租車遊客去任何地方停放機車時，務必要拍照留底存證，避免雙方不必要的糾紛再發生。