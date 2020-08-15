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癲癇被當畜牲養！10歲小弟繩栓布棚下　「吞屎嗑羊飼料」活2年…志工破門淚崩！

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▲奈及利亞小男孩被綁在畜生棚2年。（圖／翻攝自saharareporters）

▲奈及利亞小男孩被綁在畜生棚2年。（圖／翻攝自saharareporters）

記者陳亭伃／綜合報導

每個小孩都家裡的寶貝，但在奈及利亞卻有一戶人家，連生18個小孩，其中一個小男孩因為患有癲癇，遭到家人的排擠，親生父親與繼母因為擔心他亂跑，2年來都將他綁在牲畜棚內，小男孩只能靠著吃自己的糞便、山羊飼料為生，令人相當心疼。

根據英國《鏡報》報導，10歲的小男孩阿里尤（Jibril Aliyu）被人發現長年被栓在養動物的棚子底下，甚至只穿著單薄的衣服。阿里尤除了父親與繼母之外，還有17個兄弟姊妹，卻只有他因未被診斷出有癲癇，直接被家庭隔絕。

而這一切都從阿里尤的母親2年前過世後，他的父親又娶了另外一名女子，卻因為阿里尤與其他小孩不同，最後被丟到外面，整個家庭自己過著幸福快樂的日子。當人權組織與社工找到阿里尤時，他眼神焦慮的看著人群，甚至撿起地上的不明物體放入嘴巴吃，被社工人員阻止之後才吐出來。

救援團隊發言人阿布巴卡（DSP Nafi'u Abubakar）表示，「我們接到通報之後，隨即展開救援，而他的家人認為要賣掉房子跟車子才有可能治療阿里尤，所以暫時只能這樣安置他」。救援影片中，阿里尤的樣貌相當畏縮，且送到醫院後發現有營養不良的情況，但令人欣慰的是，阿里尤不禁的露出了一抹安心的微笑。

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