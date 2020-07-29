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男友控吹風機烤下體燙傷！　港女反駁：他看台灣新聞學「熱脹冷縮」自己吹的

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▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子下體被燙傷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

香港一名32歲男子指控，39歲麥姓初戀女友疑似性事不滿足，拿吹風機吹他的下體，導致燙傷起水泡，還要求他紋身。麥女今（29）日開庭時指出，是男友聲稱在台灣網站上看到吹風機可以達熱漲冷縮，希望幫助勃起。

綜合港媒報導，麥女表示，8月25日兩人親熱時，男友卻一下子就陽痿而情緒低迷，全身赤裸跑到廁所，正在用吹風機「吹下體」，她趕緊制止，但對方卻聲稱，在台灣網路報章看到，用吹風機吹生殖器可以「熱脹」，達到勃起作用。

另外先前男子指控，生日時被女方要求刺青當作愛的印記。麥凱晴也反駁，男友覺得王菲及謝霆鋒也是姐弟戀，兩人的愛情相當澎湃，因此想模仿兩人也有情侶紋身。

吹風機。（圖／取自pixabay）

▲吹風機示意圖。（圖／取自pixabay）

麥女也強調，對男友是一見鍾情，很愛對方，本來覺得不舉就算了，兩人是因為買房子的事情而起爭執，男方親友還在飯局上要求她幫忙出頭期款，最後竟然沒有商量就向姑姑貸款數百萬港元，雖然婚紗都拍了，但還是決心分手。

而對於男友指控，麥女用金屬椅毆打他。麥女情緒激動大哭，「我沒有阿，我這麼愛他怎麼會這樣阿」。但麥女指出，上述飯局結束後，兩人回家後曾起口角，在她回房間冷靜時，聽見客廳傳來聲音走出房間，男友額頭有紅印為買房的事道歉，稱自己「用頭撞牆」。

麥女被控1項襲擊致造成身體傷害、4項有意圖而傷人，控罪指她於2018年5月至8月29日，在跑馬地多次襲擊男子X。目前案件仍在審理中。

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