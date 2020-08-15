疫情燒不停！美國新增5.2萬確診「累計522萬例」　超16萬人病死

▲佛羅里達疫情嚴重。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）14日通報，新增5萬2799起確診病例，死亡人數增加1169人。據路透社報導，美國目前染疫確診總數達522萬8817人，病死總數達16萬6317人。

▲川普戴上口罩。（圖／路透）

在疫情蔓延之際，美國總統川普日前簽署4項行政命令，包括為失業勞工提供每周400美元（約新台幣11,772元）的紓困措施；延長學生貸款紓困；保護房東與租客權益；年新未達10萬美元（約新台幣300萬元）的美國人，得以稅務減免。另外，美國勞工部7日報告，7月份就業人數的減緩將在預料中，意指新一輪的政府紓困措施並非相當緊急。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）5日曾表示，至少有一款疫苗能在年底前完成測試並推出。川普對此更為樂觀，他說到11月3日總統大選當時，已經能拿到大批量產的疫苗。

不過馬里蘭大學首席研究員勞倫斯近日向《ABC新聞網》指出，他的團隊透過收集在肥胖人群中測試過的其他疫苗的資料，發現疫苗在肥胖群體中的效果不佳，「我們認識到，儘管正在開發新冠疫苗，但是它可能不適用於所有人群。這是一個讓人擔憂的問題。」