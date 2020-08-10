再不搭沒機會！高鐵x卡娜赫拉彩繪列車9/8要掰了　全新聯名商品曝

▲「台灣高鐵X卡娜赫拉的小動物」彩繪列車9/8將全面卸下塗裝。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

P助與粉紅兔兔再度報到！高鐵推出第二波「卡娜赫拉的小動物」聯名商品，包含：保溫保冷袋、野餐墊與ID卡套等9項超萌實用商品。不過，因列車例行性檢修，彩繪列車將於2020年9月8日後全面卸下彩繪塗裝。

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▲▼「台灣高鐵X卡娜赫拉的小動物」新品集合照。（圖／高鐵提供）

超萌的粉紅兔兔高鐵服勤員及P助列車長再次現身聯名商品，延續可愛且實用的概念，本次推出旅遊野餐系列商品包括：野餐墊、保溫保冷袋及行李束帶等；另有日常實用的ID卡套、馬克杯、吸水杯墊、自動筆、資料夾，以及防疫期間必備的口罩套，在高鐵列車及車站內便利商店與自動販賣機皆有販售。

▲▼「台灣高鐵X卡娜赫拉的小動物」新品集合照。（圖／高鐵提供）

此外，高鐵更拓展站外通路，在momo購物網、PChome 24h購物網以及台北101觀景台也能買到。高鐵提醒，販售商品因應通路特色，供應品項有所不同，建議旅客購買前可以先上台灣高鐵企業網站紀念商品專區查詢。

自2019年11月起奔馳南北的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」，由P助與粉紅兔兔詮釋台灣各地多元風情及「搭高鐵・遊台灣」的無限樂趣，每節車廂設計不同主題，吸引無數鐵道迷及卡娜赫拉迷追蹤搭乘。

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車將於9月8日後全面卸下彩繪塗裝。（圖／記者賴文萱攝）

因列車例行性檢修，彩繪列車將於2020年9月8日後全面卸下彩繪塗裝，歡迎旅客把握最後機會，留下和P助與粉紅兔兔一同「搭高鐵・遊台灣」的美好回憶。乘車資訊敬請查詢卡娜赫拉的小動物聯名商品網頁最新公告（https://www.thsrc.com.tw/ArticleContent/c942b3c3-893a-4de9-990c-599581a0ac81）。

▲▼「台灣高鐵X卡娜赫拉的小動物」新品集合照。（圖／高鐵提供）

高鐵表示，自2019年11月與日本知名插畫「卡娜赫拉的小動物」合作推出聯名商品，首波甫上市兩個月，銷售即達全年業績的40%，熱銷程度遠超預期。

其中，以聯名迴力車四輛組最為搶手，上市至今銷售破萬組，其次為絨毛鑰匙圈，創下超過7,000組的銷售佳績。高鐵評估，隨著疫情趨緩，旅客逐漸走出戶外、享受「防疫新生活」，相信第二波聯名新品的魅力配合目前正夯的國旅，定能再度創造熱銷佳績。

▲「台灣高鐵X卡娜赫拉的小動物」第2波聯名商品推出全品項優惠活動。（圖／高鐵提供）

「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品全品項優惠活動：

高鐵列車推車販售：8/31前單筆消費高鐵聯名商品兩件以上享9折優惠。（限同品項商品）。

momo購物網：台灣高鐵聯名商品全品項85折起，且購買指定台灣高鐵商品單筆消費滿490元，可享好禮2選1，包括高鐵抽屜式名片盒及高鐵售票機造型便條紙，數量有限，送完為止。實際優惠期間、內容依購物網公告為準。

PChome購物網：台灣高鐵聯名商品全品項8折起，實際優惠期間、內容依購物網公告為準。

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