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馬英九「首戰即終戰」說　前總統資政康寧祥批：不可原諒

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▲▼節目主持人簡余晏（左）與前總統府資政康寧祥（右）。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

▲節目主持人簡余晏（左）與前總統府資政康寧祥（右）。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

政治中心／台北報導

前總統馬英九日前發表演講時，提到共軍如果攻台「首戰即終戰」，而且「美軍根本不可能來救援」，爭議性的發言令許多人反感。前總統府資政、現任台灣亞太發展基金會董事長康寧祥14日接受寶島聯播網節目「新聞放輕鬆」時批評馬英九「說瘋話」、不懂感恩且不可原諒！

康寧祥說，馬英九當年參選台北市長時，已過世的 李登輝前總統曾特地幫他站台，李前總統在台上詢問馬英九：「你是哪裡人」，馬回「我是台灣人」，馬英九之後獲得大多數台灣人支持，當了八年總統，但在這八年的總統任期中，他拒絕美國軍售台灣，讓台灣的國防設備、武器配置以及軍事訓練都荒廢，如今卻在說瘋話，不可原諒。

康寧祥更直言，馬英九外表帥氣，但內心陰險，他願意與馬英九面對面對談，希望他能引咎，向台灣人道歉。

節目主持人簡余晏詢問一九九六年的飛彈危機，當時許多台灣人選擇移民，但如今中共的威脅與日俱增，為何現在的台灣人反而不害怕？康寧祥認為，是因為大環境的轉變，過去台灣的戰略地位不被國際重視，直到二次大戰時期，日本佔領台灣，並以台灣為基地進一步將版圖擴張到香港、中國南部以及印尼、馬來西亞等地，才讓美國驚覺台灣戰略地位關係著亞太和平及太平洋的軍事勢力，也因為美國曾經吃過虧，才轉而與台灣交好。

康寧祥強調，台灣人有耐心的忍了幾十年，才終於向國際證實了自己的實力，要繼續經營，證明台灣人的世界價值。

▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，馬英九站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲前總統馬英九。（圖／實習記者方敬攝）

至於美台關係良好，是否有可能再進一步建交？康寧祥說，國際交流的前提是「利益必須相容」，台灣在這次防疫表現亮眼，吸引美國衛生官員目光甚至來訪，這是台灣的實力，因此要穩紮穩打，至於建交事宜則不要讓朋友為難，要讓對方知道，與我方建交可以讓亞洲獲得更美好的和平，台灣人自己要認真並有信心，努力讓人看得起。

現職為台灣亞太發展基金會董事長的康寧祥，近來致力推廣台灣文化，並認為台中是台灣文藝復興的胎動之地，因此與台灣新文化協會合作，辦理「百年台灣‧台中先行」活動，要將台中在地的風土人情、歷史文化讓更多人知道。

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