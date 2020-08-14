馬英九「歷史真相不能遺忘」：慰安婦應入課綱正名「軍事性奴隸」

▲馬英九出席「慰安婦紀念日追思會」。（圖／翻攝自馬英九臉書，下同）

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九表示，歷史的真相不能遺忘，請蔡英文實現對阿嬤們的承諾，要求日本政府為迫害女性的史實道歉，並實現她所說的「接軌國際人權標準」，將課綱與教科書「慰安婦」一詞，正名為「慰安婦－軍事性奴隸」。

馬英九與國民黨主席江啟臣14日上午赴台南出席「慰安婦紀念日追思會」。馬英九會後在臉書表示，8月14日是國際慰安婦紀念日，他連續第3年到台南慰安婦銅像前追思這段傷痛的歷史。台灣的慰安婦阿嬤遲遲等不到日本政府的道歉，目前只剩2位尚在人世。

馬英九批評，蔡英文曾向過世的阿嬤們承諾，要替她們向日本政府討公道，但不僅沒做到，反而在課綱中刪掉這段歷史，抹去下一代的歷史記憶。

馬英九表示，歷史的錯誤或可原諒，但歷史的真相不能遺忘，慰安婦阿嬤的苦難更不能被遺忘。他會繼續為阿嬤們爭取正義公道，也請蔡英文實現對阿嬤們的承諾，要求日本政府為迫害女性的史實道歉，並實現她所說的「接軌國際人權標準」，將課綱與教科書「慰安婦」一詞，正名為「慰安婦－軍事性奴隸」，讓國人都能瞭解這段悲慘的真相，不再遺忘。

馬英九在追思會上表示，根據統計，韓國、中國慰安婦各約20萬人，台灣慰安婦人數1至2千人。菲律賓、印尼也有慰安婦。他說，1990年代韓國先為慰安婦挺身而出，1996年聯合國人權委員會作成調查報告，界定慰安婦就是日軍的性奴隸。

馬英九說，2006年美國國會針對慰安婦，譴責日本並要求賠償。也是慰安婦的荷蘭籍婦人沃海倫挺身作證並出書「50年沉默」，成為國際性運動，共有31個國家參與，但遺憾的是，日本仍不道歉。

馬英九強調，目前台灣尚有兩名慰安婦，但今天的紀念會不只是慰安婦本身，而是這樣性奴隸事件還繼續在發生，如IS伊斯蘭國等。但台灣做什麼？馬英九說，108課綱不提慰安婦，教科書也沒有，雖然國中的課本有提到慰安婦，卻說部分台籍婦女被充當慰安婦，他強調，不是部分而是全部被迫。