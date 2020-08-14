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比基尼妹水上樂園被摸！崇義高中棒球隊遭洗版　校方喊告網友

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記者鄒鎮宇／綜合報導

中部某知名水上樂園近日爆發多名男子集體猥褻女遊客的事件，警方獲報後已將一名未成年男子送辦。對此，有網友比對時間跟穿著，發現疑似新北市崇義高中棒球隊，引起網友熱烈討論。對此，校方出面喊冤，表示被逮的人並非校內學生，且不排除對亂留言的網友提告。

一名女網友在論壇《Dcard》指出，7月30日多名女性好友一起到水上樂園遊玩，卻在人造浪區被摸到屁股，泳衣的肩帶更差點被強拉開，且聽到後方幾名男子說「再摸一次」、「這裡好像夜店」等話，氣得他將影片PO出，警告其他女生。

▲▼快訊／水上樂園當夜店！3男「浪來就摸」比基尼妹　警方逮到人了。（圖／翻攝Dcard）

請繼續往下閱讀...

▲女網友錄下被拉扯泳衣的瞬間。（圖／翻攝Dcard）

▲▼快訊／水上樂園當夜店！3男「浪來就摸」比基尼妹　警方逮到人了。（圖／翻攝Dcard）

該文PO出後，多名受害者也紛紛出面，表示在不同日期也被男子性騷擾。對此，轄區警方將一名涉案的未成年少年依法送辦；然而，有網友比對原PO影片中的圖片，發現與崇義高中棒球隊的球員相似，紛紛跑去留言，但被校方否認。

據《三立新聞》報導，崇義高中教務主任郭家豐表示，7月30日的確球隊連同教職員共50人到水上樂園遊玩，影片中也確實為球隊隊員，但學生並未做出性騷擾行為，且警方逮捕的人也不是校內學生，面對無端受到誤會，深感遺憾。

郭家豐說，棒球隊的學生大多出自清寒家庭，因此事捲入性騷擾案，讓球員們都非常受傷，家數也很難過；此外，校方與律師討論後，不排除對留言過分的網友提出告訴。

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▼崇義高中棒球隊針對網友言論喊告。（圖／取自崇義高中棒球隊粉專）

▲崇義高中棒球隊發文澄清。（圖／取自崇義高中棒球隊粉專）

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