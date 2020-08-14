苗栗女載童閃車自撞民宅　右腿骨折受困！汽油洩漏一地…警消木屑解危

▲林女自撞民宅後，車體扭曲變形，右腿骨折受困車內，經搶救後送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名林姓女子，14日上午開車行經頭份民族路時，因閃避1輛從路旁倒退的轎車，不慎失控衝撞對向民宅，車體扭曲變形，林女右腿骨折受困車內，經搶救後送醫救治；副駕駛座還有1名4歲女童，所幸只受到驚嚇；整起意外原因，還待釐清中。

苗栗縣消防局表示，14日上午8時35分接獲通報，指稱在頭份市民族路上有小客車衝撞民宅案件，頭份分隊立即出動救護車1輛、救助器材車1輛、消防人員5人及實習生4名前往救援。抵達時發現女性駕駛意識清楚，右大腿骨折變形受困於駕駛座上，另一名患者為女童意識清楚，手部多處擦傷無受困，經搶救後雙雙送醫救治。

▲▼林女受困車內，救援人員費了一番功夫才將她拖出送醫；小客車自撞後也有漏油的情形，消防人員立即先將車子熄火並拉上手煞車，利用木屑覆蓋油漬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

救援人員指出，小客車自撞民宅後，有漏油的情形，消防人員立即先將車子熄火並拉上手煞車，利用木屑覆蓋油漬，保障其他用路人安全，防止車禍再次發生。經警方施以酒測後，並無酒駕行為，整起肇事原因，還待警方進一步詳查。

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