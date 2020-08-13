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工廠董娘勾別廠董仔「滑進摩鐵」！老公破門一見心碎　他全裸喊：我們只是朋友

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▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲工廠董娘偷吃，跟小王在摩鐵全裸躺床，老公抓包崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

台中一間工廠董娘小惠（化名）被丈夫阿山（化名）抓包偷吃，甚至跟小王在摩鐵赤裸全身同眠，阿山氣得對小王提告求償。不過，小王辯稱，只是一般聊天，沒有赤裸同眠，但法官不採信其說法，判小王須賠償阿山60萬元。

阿山指控，他跟小惠結婚多年，而小王阿宏（化名）明知道小惠已婚，卻還跟小惠交往，甚至一同進出摩鐵，他忍無可忍進房抓姦，驚見2人赤裸全身同眠，於是心痛拍下證據，而他又是某知名工廠的董事長，具有一定社經地位，而名譽也因此受損，讓他痛苦不堪，因此提告求償。

對此，阿宏否認犯行，辯稱，他跟小惠只是朋友關係，2人2019年1月10日在摩鐵裡只是一般聊天，並沒有赤裸全身同眠，更沒有通姦行為，情節並沒有相當重大，且阿山沒有經過他的許可就進入房內攝影，阿山所取得的證據並沒有證據能力。

法官審理時認為，由於阿宏跟小惠一同進入摩鐵侵害了阿山的配偶權，而阿山為了取得證據，又無法預知2人在房內的時間長短，因此在急迫的情況下選擇未經過同意就進入房內攝影採證，已經是侵害最少的手段，雖然此作法造成2人的隱私受侵害，但阿宏與他人配偶共處一室的隱私保護，在法評價上保護程度本來就低，就比例原則下，阿山所提出的證據應有證據能力。

法官事後勘驗畫面，畫面中阿宏與小惠全裸躺在床上，而阿宏一見到阿山進入，急著穿回衣服，2人遂發生拉扯、爭奪衣物，此外，另段畫面中，阿宏沒穿長褲，只穿著襯衫坐在床沿穿襪子，而小惠則仍躺在床上，法官因此認為，阿宏與小味的關係已逾越正常男女交往分際，不採信阿宏所說，2人只是純聊天等語。

法官審酌，阿山是一家資本額500萬元的公司負責人，名下財產約有4千多萬，且平時常參與警友會、工商發展策進會等多種社會團體，足見他具有相當的社經地位，但卻目睹配偶與小王赤裸同床，對他的精神及家庭生活損害非輕，因此判阿宏須賠償他60萬元精神慰撫金。全案定讞。

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