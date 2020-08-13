重逢「全宇宙最愛我的男人」！女碩士等18年撲倒人夫…他爽喊：妳就這樣打開我

▲台南女子重逢碩士老同學，2人發展出婚外情，在住處發生關係，事後還互傳甜密訊息，被正宮抓包提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

台南一名女碩士小青(化名)重逢已婚的碩士同學阿宏(化名)，2人進而發展出婚外情，不但在住處發生關係，事後還互傳鹹濕對話，內容提及，「跟你做愛是心裡很神聖重要的事」，被正宮抓包後一狀告上法院。法官審理後，依法判小青須賠償正宮30萬元。

正宮指控，她與阿宏2004年結婚，而小青明知道阿宏已婚，還有2個小孩，但自2008年開始，卻經常與阿宏聯繫，甚至還會在半夜打電話給阿宏，更在2018年12月3日，在其住處與阿宏發生關係，事後還互傳親密對話，讓她痛苦不堪，還因此罹患憂鬱症，遂決定提告求償。

對此，小青否認犯行，表示2018年12月3日時事阿宏到她家拜訪，只停留1個多小時，且她也並非一個人居住，2人當天並沒有發生任何超過正常社交的行為。對話部分，2人也只是言語有些曖昧，但實際也並沒有超過一般朋友社交行為的親密舉動。

小青還提到，她傳訊的內容也只是自己主觀的抒發情緒，如果造成阿宏身心不舒服，也應該由阿宏提告性騷擾，她並沒有做出侵害正宮的事。此外，過去她與阿宏的刑事案件已獲得不起訴，而正宮因有憂鬱症，她懷疑阿宏是因為要迎合正宮，平息正宮怒火急挽回家庭，才坦承2人姦情。

不過，法官在審理時，發現2人的對話中，小青提及，「我等你18年了，今晚多麼短暫，雖然仍是如此美好，…，你是全宇宙最愛我的男人」，而阿宏則回應，「今晚本來下定決心不做的，因為跟妳做愛是心裡很神聖重要的事，但妳就這樣，打開我重重疊疊的抑制」，小青再回，「只要我們身處一起，無論做不做愛，我們彼此都會一直有內心無比純潔的幸福和快樂。」

法官認為，2人的對話中充斥著曖昧親暱的私密對話，且還談及「做愛」字眼，已經不是普通朋友間的日常對話，再加上，阿宏也成傳訊告知小青，2人的關係被正宮發現，並且也在檢方訊問時坦承此事，法官因此認定2人姦情，依法判小青須賠償正宮30萬元。全案可上訴。

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