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大雨下整夜！金針山「臨時遊客中心半懸空」…鄰居睡醒傻了：50多年第1次見到

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記者楊漢聲／台東報導

受到國內第6號輕度颱風米拉克影響，台灣各地10日晚間陸續出現雨勢。台東縣太麻里鄉金針山由於連夜的大雨，導致一處擋土牆坍塌，連帶造成一間臨時旅客服務中心地基也塌陷，屋子直接半懸空，畫面相當驚人，所幸並無造成人員傷亡，附近鄰居見這幕更直呼，「住了50幾年第一次遇到」！

▲▼ 金針山房屋半懸空 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東金針山連夜大雨，鄰居睡醒目擊房屋半懸空嚇傻。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

金針山上一間房屋租賃給公所作為臨時遊客服務中心，孰料，這場大雨導致擋土牆坍塌，房屋地基當場塌陷，地板則是出現裂縫，目前已禁止遊客入內，同時通知縣府相關部門協助處理。

▲▼ 金針山房屋半懸空 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

附近住戶表示，深夜時有聽到巨響，當時誤以為是落石，加上外頭下著滂沱大雨便沒有外出查看，沒想到天亮後出門見這幕，讓他當場傻眼，直呼「在這裡住了50幾年第一次遇到」。

針對這起事件，太麻里鄉長王重仁表示，經判定這間屋子已不能再居住，先撥發2萬元的安遷費，下午開立強制勸離的勸導單，由於目前正值金針花季，每日也將會派駐4至5名的交管人員注意情況，至於房屋是否補強或廢除須相關單位進一步討論。

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