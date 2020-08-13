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2020精饌米獎「台東池上米」成大贏家！專家揭歷屆得獎米年營業額增25%

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▲▼2020精饌米獎評比。（圖／記者許展溢攝）

▲2020精饌米獎公布得獎現場用白米插花擺設。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農糧署今（13日）進行2020精饌米獎評比，這次共有59件產品參與選拔，最後由台東池上鄉農會「正宗池農米」台梗二號拿下台灣好米組冠軍。台灣有機米組則是池上多力米公司的高雄147號「大地有機香白米」奪得。

農糧署指出，不少精饌米獎得獎米都獲得五星級飯店、連鎖餐飲集團選用，製成店內各式米飯料理，以頂級美食名梵燒肉在品嚐過20多款市售包裝食米後，選擇去年冠軍米芳榮米廠台灣越光米為指定食材。且過去各年度精饌米得獎米，年營業額明顯提升25%以上，顯示國人對此獎認同感增加了。

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▲▼2020精饌米獎評比。（圖／記者許展溢攝）

▲▼「正宗池農米」拿下台灣好米組冠軍。台灣有機米冠軍由「大地有機香白米」奪得。（圖／記者許展溢攝）

▲▼2020精饌米獎評比。（圖／記者許展溢攝）

農糧署表示，今年台灣好米組冠軍「正宗池農米」台梗二號最大特色是，位於海岸山脈肥沃土壤栽種，無污染的水源，經稻米分級管理，全自動新型碾米設備加工，產製全過知名的池上米。第二名「大橋頂級CAS越光米」是由優質的稻米產銷專區生產，穩定培育出頂級的馥米，精緻優雅口感，大獲顧客青睞與好評。第三名「台東池上競賽履歷米」則來自全台最純淨天然的花東縱谷地區，得天獨厚環境造就優異品質。

台灣有機米部分，農糧署說明，第一名「大地有機香白米」產於台東池上，水源潔淨、空氣新鮮，每包米都公開新鮮度、食味值等米值檢測資訊。第二名「池農有機白米」一樣式來自台東池上，無污染水源，經稻米分級管理。第三名「日品有機米」採用自然農法，不使用農業及化學肥料，生產銷售流程一貫化。

▲▼2020精饌米獎評比。（圖／記者許展溢攝）

▲▼2019台灣好米和有機米得獎產品。（圖／記者許展溢攝）

▲▼2020精饌米獎評比。（圖／記者許展溢攝）

農糧署強調，「精饌米獎」選拔，鼓勵糧食業者強化生產管理及品牌行銷，由通路端選出品質好、食味佳、安心安全的包裝食米，並讓消費者方便地買到優質又好吃的米。為讓比賽更加公平客觀，「精饌米獎」在祕密採買樣品米後，經由公開拆封更換包裝、隨機編號流程，以代碼完成後續評分，直到成績揭曉的這一刻，才會知道得獎的業者與產品。
 

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