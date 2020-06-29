醉男衝麵攤叫囂推倒77歲老闆娘　兒護母猛揮菜刀「他手上破6洞」

記者郭世賢、徐愷昕／新北報導

邱姓男子28日下午3點多喝醉酒跑去一小吃攤鬧事，囂張挑釁77歲林姓麵攤老闆娘，並作勢要打人，老闆的兒子一見媽媽被推倒受傷，氣得急衝上前阻止，雙方因此發生激烈衝突，過程中邱男被老闆娘的兒子持菜刀割出6道傷口。警方獲報後到場處理將2名傷者送醫，不排除依傷害罪偵辦2動手男子。

▲33歲邱姓男子喝醉酒跑到小吃攤鬧事，遭驅趕過程中被菜刀割傷手背。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲33歲邱姓男子喝醉酒跑到小吃攤鬧事，遭驅趕過程中被菜刀割傷手背。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北瑞芳區1名33歲邱姓男子，28日下午3時29分喝完酒後跑到南雅路上一麵店鬧事，他見游姓老闆在屋內，直接拿椅子衝上前作勢要打人，一旁77歲林姓老闆娘上前阻止反被推倒。

老闆47歲的兒子見情況不對，趕緊拿菜刀衝上前護母，過程中雙方發生肢體衝突，邱男手部遭菜刀劃傷，林女也因拉扯跌倒手部擦傷。警方獲報後迅速趕抵現場，原先未見邱男身影，後來才在台二線濱海公路找到人，只見他手上有6處刀傷，所幸傷口皆無大礙，沒有生命危險。

目前邱男及麵攤老闆娘均在瑞芳礦工醫院治療中，警方表示事故發生原因仍在釐清中，後續不排除朝傷害罪偵辦。

►偷偷分享少女秘密！

▲33歲邱姓男子喝醉酒跑到小吃攤鬧事，遭驅趕過程中被菜刀劃傷手背。（圖／記者郭世賢翻攝）

►二手票券豐富你的生活