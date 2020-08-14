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民進黨表態稱香港　陸官媒：狂犬吠日的無恥行徑

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▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲大陸官媒認為港版國安法起到確切作用。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

港警日前依據「港區國安法」大動作拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等人，對此，大陸央視發表評論指出，香港國安法實施有力，斬斷民進黨伸向香港的黑手，產生了強大的震懾效應，讓做賊心虛的民進黨當局氣急敗壞、惱羞成怒。

針對黎智英等人被捕，民進黨主席、總統蔡英文12日發表「撐港」談話，強調人民反對專制壓迫，只是為了捍衛自由和人權。企圖阻絕人民的意志，是徒勞的，不會成功，也呼籲全世界挺香港的國家和意見領袖，務必持續關心香港的狀況，支持港人捍衛自由和人權。

▲林鄭月娥於聯合國安理會會議上談港版國安法（圖／路透）

▲林鄭月娥日前於聯合國安理會會議上談港版國安法。（圖／路透）

對此，央視發表評論回應，香港原本在一國兩制下保持繁榮穩定，卻被一心謀獨的民進黨當局視為眼中釘、肉中刺，挖空心思想要搞亂香港、對抗大陸，「去年香港發生修例風波，民進黨當局大肆作妖，不僅扯著嗓子給亂港分子撐腰打氣，瘋狂詆毀攻擊一國兩制，極力煽動恐中、仇中情緒。」

評論提到，香港國安法斬斷民進黨伸向香港的黑手，產生強大的震懾效應，讓在香港亂局中坐收漁利的民進黨當局和台獨分裂勢力惶惶不可終日，「香港國安法堵住香港維護國家安全的法律和制度漏洞，為傷痕累累的香港重回繁榮穩定提供了堅強的保障，順乎民心、合乎民意。」

評論指出，香港特區政府依法對黎智英等人採取的措施，彰顯法律威嚴、正義力量，大快人心，「民進黨當局狂犬吠日的無恥行徑，只能說明他們徹底站在正義的對立面，站在香港同胞根本利益的對立面，必將遭到歷史的唾棄。」

▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲港版國安法引起全球關注。（圖／路透）

 

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