近九成美企無意撤出　趙立堅：印證國際社會對中國的堅定信心

▲近九成美企無意搬離中國。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美中貿易全國委員會（USCBC）11日發佈的2020年度會員調查顯示，近七成受訪美國企業對中國市場未來5年的商業前景感到樂觀，87%的受訪美國企業表示不打算將生產線搬離中國。對此，大陸外交部發言人趙立堅回應，進一步印證了國際社會對中國市場、中國營商環境和中國經濟發展的堅定信心。

據《中國青年報》趙立堅13日在例行記者會上指出，「今年以來，新冠肺炎疫情全球擴散給世界經濟造成巨大衝擊，中國經濟經受住了疫情大考，彰顯出強大韌性和發展潛力，中方及時有效控制疫情，全面推進復工復產，加快恢復生產生活秩序，實現二季中國經濟增長由負轉正，主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復甦。」

他表示，中方同時也持續擴大對外開放，積極推進對外經貿合作，有效提振了世界總需求，促進了國際貿易發展；上半年不少外資企業仍持續擴大在中國投資，投資額1億美元以上的外資大項目達到320個。

趙立堅強調，中國擁有14億人口的龐大市場和完善的產業配套體系，中國還將繼續堅定不移擴大對外開放，建設好開放平台，優化營商環境，「相信中國的發展會為各國企業提供更多機遇，中國與各國合作共贏的蛋糕一定會越做越大。」

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