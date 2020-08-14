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6歲女童「下體冒菜花」…驚爆遭性侵50次！狼舅公恐嚇：說出去就看不到媽媽

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新北一名年幼女童，遭變態舅公性侵多達50餘次，最後是因為下體冒出菜花被發現，全案才曝光。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲新北一名年幼女童，遭變態舅公性侵多達50餘次，最後是因為下體冒出菜花被發現，全案才曝光。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

可憐的孩子！新北一名當年6歲的女童，從2017年間開始，長期遭到舅公性侵多達50次，期間還遭舅公恐嚇，如果說了會「永遠看不到爸媽」。女童一直隱忍到某天，媽媽幫她洗澡時，發現女兒的私密處竟長出菜花，經過追問，舅公性侵事件才曝光。而舅公到案後，堅稱自己沒有菜花，否認犯行，最後新北地院判舅公10年2月徒刑，可上訴。

檢警調查，在2017年10月時，當時這名受害女童才6歲多，但舅公卻趁與女童同睡一床的機會，哄騙、壓制女童性侵得逞。當時這位變態舅公恐嚇女童，不得對外張揚，連爸媽、老師都不能說，還說：「如果別人知道，妳爸媽會被關，妳也會被帶走，永遠看不到爸爸、媽媽」。

結果女童心生畏懼，狼舅公也陸續一直到2018年7月間，總共性侵女童50餘次。直到某天女童母親幫她洗澡，發現幼小的孩子，下體居然冒出菜花，一問才揪出舅公性侵這件事，氣得提告。

但新北地院審理時，舅公堅稱自己沒感染菜花，不是他性侵女童，但法官查閱相關資料發現，菜花是因感染HPV病毒引起，感染者就算沒任何症狀，仍有機會傳染病毒；且未發現菜花病灶的男性，仍不能排除本身是菜花帶原者。

另外，心理諮商師與女童建立信任關係後，發現女童見到舅公會出現極度緊張、害怕等反應；且能表達出對性交行為從無知，到感覺噁心的心理歷程。法官審理後認為，女童年紀這麼小，如果不是親身經歷，無法憑空捏造被舅公性侵的經過。

新北地院最後經過審酌，認為舅公持續否認犯行，加上沒有得到受害家屬諒解，因此依對未滿14歲少女強制性交等罪，判舅公10年2月徒刑，全案還可上訴。

提醒您：

◎尊重身體自主權請撥打113、110

◎勵馨基金會台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400

◎現代婦女基金會性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

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