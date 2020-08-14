遠航降落「偏離跑道」　運安會調查出爐：人為因素釀災

▲遠航因無預警停飛，遭民航局撤照。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空去年發生飛機落地偏離跑道事故，國家運輸安全調查委員會今日發布調查報告，由於飛航組員在落地前未修正航機左偏現象，落地也未使用溼滑跑到落地技巧，才導致事故發生。

去年4月20日遠東航空公司一架ATR72-600型客機，國籍標誌及登記號碼B-28082，航班編號FE3060，由澎湖馬公機場起飛，目的地為臺中清泉崗機場，機上載有正駕駛員、副駕駛員各1人，客艙組員2人及乘客72人，共計76人。

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該機準備進場時，發現航道前方及清泉崗機場上空有雷雨，並目視前方有閃電，但因可目視地面，認為能見度應尚可而繼續進場，於36跑道進場落地過程中偏出跑道，航機及跑道設施未受損，機上人員平安。

▲遠航去年發生降落時偏離跑道事故。（圖／記者李毓康攝）

運安會表示，因飛航組員落地前未完全修正航機左偏現象，仰轉時未目視中心線且未重飛而落於跑道左側。落地未使用濕滑跑道落地技巧，觸地後亦未適切修正航機左偏趨勢而偏出跑道。

運安會指出，遠東組員資源管理之訓練及考核，未能有效達成該訓練之目標，影響飛航組員於飛航中對相關風險、威脅評估、狀況警覺及溝通決策之能力。另台中機場跑道無中心線燈及跑道道面排水功能不良，影響航機於不良天候時之落地操作。

運安會建議民航局，督導航空公司加強飛航組員濕滑/汙染跑道落地之操作訓練，要求航空公司落實組員資源管理之訓練及考核，以有效預防飛航中可能遭遇之風險及威脅。