遠航退票1.2萬筆「未附退款帳戶」　民航局籲：不是詐騙！快去辦

▲遠東航空去年底無預警停飛。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空去年12月13日起停航，委託律師事務所啟動消費者信託專戶，辦理退款作業。交通部民航局表示，退票登記已截止，不過有多達1.2萬筆、約1600萬元的退款資料因無明確退款帳號，導致無法作業，民航局呼籲，收到簡訊的民眾應儘速聯繫委託律師，不要誤以為是詐騙而置之不理。

民航局空運組長鄭堅中表示，退票登記已於4月15日截止，遠航委託律師已於6月30日公告信託財產專戶分配原則、設置消費者退票查詢系統，並自7月上旬起陸續辦理退款。

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民航局表示，委託律師公告計約9.7萬筆可辦理退費，截至8月初，共約有1.2萬筆待補件資料，因「無明確退款帳號」，導致無法辦理退款作業，民航局已要求遠航委託律師，近日透過簡訊方式提醒，消費者務必儘速補件，避免衍生消費爭議。

▲遠航退票作業陸續退款中。（圖／記者李毓康攝）

民航局表示，如已於律師公告之退票登記截止日前辦理退票的民眾，但尚未收到退款，請至退票查詢系統查詢，若有退款資料(如未提供銀行帳戶等)不齊全的情形，請儘速辦理補件作業，若有相關疑義，請撥打02-23821955專線進行詢問。

鄭堅中表示，遠航信託專戶內金額足夠，消費者收到簡訊不要以為是詐騙，務必儘速與律師事務所聯繫，並辦理補件，以免侵害自身權利。