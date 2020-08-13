中衛「特殊色組合」來了！屈臣氏8/14搶先開賣，3包207元

▲屈臣氏首度發售特殊色組合。中衛醫療口罩特殊色組合(共3款，每款5片)潮橘/月河藍/黑+軍綠，207元。

記者曾怡嘉 / 台北報導

為防堵疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心宣布民眾前往8大類場所應戴口罩，為滿足民眾需求，屈臣氏宣布自明（8/14）起，門市陸續開賣醫療口罩，其中包括搶翻天的中衛特殊色、屈臣氏自有口罩，想要購入請把握。

▲中衛醫療口罩30片，軍綠迷彩，300元。

▲中衛醫療口罩50片，櫻花粉，300元。

最受歡迎的中衛口罩自明（8/14）起開賣，首先登場的是中衛醫療特殊色組合，包含潮橘、月河藍、黑+軍綠三款特殊配色，每款5片組合不拆售(販售門市請見：https://rb.gy/lrcwhc）；8/16販售中衛醫療50片盒裝口罩，共有櫻花粉、天空藍、酷黑三款顏色(販售門市請見：https://rb.gy/lb1k1i)；8/20開賣中衛醫療30片盒裝口罩，有軍綠迷彩及酷黑迷彩兩款可選購(販售門市請見：https://rb.gy/ytyciq)；以及8/21販售潮橘、月河藍、黑+軍綠三款中衛醫療袋裝口罩(販售門市請見：https://rb.gy/f7nzhl)。

▲門市統一於上午10:30發放號碼牌。

門市將統一於開賣日上午10:30發放號碼牌，11:00準時開賣，部分營業時間為11:00的門市也將提前於10:30發放號碼牌11:00販售口罩；每店共60張號碼牌，每人限購1組/盒/袋。

▲屈臣氏醫療防護口罩(成人)，50片盒裝，299元。

此外，屈臣氏自有品牌MIT醫療防護口罩也將於8/17起開始販售，製程比照半導體廠及藥廠規格、一萬等級的無塵室工廠中生產，每片口罩皆通過安全檢測，消費者可以安心選用。屈臣氏同步也呼籲消費者，口罩將持續進貨，切勿過度囤積搶購，將口罩留給真正需要的民眾購買。

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