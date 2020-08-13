台南岸巡接地氣　新任隊長拜會議員爭取支持

▲海巡署南部分署第11岸巡隊林志明隊長與組主任李坤昌，專程前往台南市議員蔡蘇秋金及陳昆和服務處拜會，由市議員親自接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊林志明隊長與組主任李坤昌，前往台南市議員蔡蘇秋金及陳昆和服務處拜會，由市議員親自接待，雙方就為民服務及救生救難等議題，進行意見交流與討論，2位市議員們也期許未來能攜手確保海域安全，共同為保護漁業資源及維護漁民權益而努力。

蔡蘇秋金市議員及陳昆和市議員竭誠歡迎林志明隊長到台南地區履新服務，相信在任職期間，定有一番嶄新的作為，同時對於海巡署各級單位平時對岸際、海域治安維護及防範非洲豬瘟防疫與新冠肺炎等工作，給予高度肯定與支持，第11岸巡隊林志明隊長，感謝蔡蘇秋金市議員主動關懷海巡署青山安檢所執檢同仁調解相關事宜，爭取海巡同仁權益；未來定將恪盡職責，隨時保持密切聯絡，建立無礙溝通管道，共同為在地漁民及鄉親同胞服務奉獻心力，落實服務民眾的最高宗旨。

南部分署第11岸巡隊表示，海洋委員會海巡署致力於執行「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」五大核心任務，平時均積極參與地方事務，以對地方盡一份心力；民眾如有需要救助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，該隊將秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

・解救混合肌、保濕修護一次搞定

